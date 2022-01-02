شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الشرقية يكرم إدارة رخص البناء بالتخطيط العمراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم أمين المنطقة الشرقية م. فهد بن محمد الجبير، فريق عمل إدارة رخص البناء بالإدارة العامة للتخطيط العمراني، لحصولهم على شهادة «الأيزو» للجودة ٩٠٠١-٢٠١٥، تقديرا لجهودهم المبذولة في تحقيق هذا التميز في الأداء والجودة، والإسهام في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. مازن بن عادل بخرجي، ومدير إدارة رخص البناء م. عبدالعزيز الربيع، وذلك بمقر الأمانة.