شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف دوري لقنوات التصريف برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية رأس تنورة ممثلة بلجنة تصريف مياه الأمطار، أعمال معاينة نظام التصريف ومراقبة وضع الأحواض، إضافة إلى تنظيف مجرى المياه والقنوات. مشيرة إلى تشغيل نظام المحطات بكامل طاقتها.

وأكدت البلدية أن فرق الطوارئ التابعة لها تتواجد في أنحاء متفرقة في المحافظة للتعامل مع تجمعات المياه الناتجة عن التساقطات المطرية في الشوارع والأحياء. لافتة إلى نشر فرق تصريف مياه الأمطار مع المعدات والآليات في الأماكن غير المخدومة بشبكات التصريف.

ولفتت البلدية إلى توزيع أفراد فرق تصريف مياه الأمطار عند فتحات التصريف لمنع انسدادها بالأوساخ والمخلفات مما يمنع عملية التصريف.