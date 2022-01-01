4 قرارات من جامعة الباحة بعد زيادة الحالات المشتبه إصابتها بـ«كورونا»

الرياض - محمد عبدالله - وجه رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، باتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات ضامنة للمحافظة على سلامة الطالبات، وسلامة جميع منسوبات مجمع القفيل الأكاديمي والمجمع الأكاديمي بالقزة، نظرا لظهور مزيد من الحالات المشتبهة بإصابتهن بفيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي لجامعة الباحة ساري الزهراني، في بيان نشرته جامعة الباحة، إن رئيس الجامعة قرر إغلاق المجمعين، وتعليق الحضور فيهما، بدءا من يوم غد الأحد، وحتى يوم الخميس، مع الإسراع في استكمال عملية التعقيم لكافة مرافق المجمعين.

وبحسب الزهراني، فإن رئيس الجامعة وجه -كذلك- بمتابعة الحالات المشتبه إصاباتهن، والتأكيد من عمل فحص كورونا للاطمئنان على صحتهن.

وأكد متحدث جامعة الباحة، أن تقرر إجراء جميع الاختبارات المتبقية (عن بعد)، بدءا من يوم الاثنين 30/5/1443 هـ حتى نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول، حسب الجداول والفترات المقررة سلفا.

وقال متحدث جامعة الباحة، إنه تقر ترحيل جميع الاختبارات المقررة في يوم الأحد 29/5/1443 هـ، إلى يوم الخميس 3/6/1443 هـ، بحيث تكون الاختبارات -أيضا- (عن بعد)، حسب الجداول والفترات المعدة سابقا.