استشاري يكشف عن أسباب ارتفاع إصابات كورونا بالرياض ويتحدث عن موعد انتهاء الجائحة

الرياض - محمد عبدالله - كشف استشاري الأمراض المعدية عبدالرحمن عطار عن أسباب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في المملكة، خاصة بالرياض.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية لقناة «الإخبارية» أن جميع مناطق المملكة تشهد ارتفاع في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، إلا أنها تزداد في الرياض لعدة أسباب.

وأرجع سبب زيادة الأعداد في الرياض إلى التجمعات الكبيرة التي تشهدها، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة بشكل كافٍ، بجانب الأجواء الشتوية التي تعيشها.

وتوقع استشاري الأمراض المعدية، عدم انتهاء كورونا خلال العام الجاري 2022، كما توقعت منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أنه قد يحدث انحصار لحالات الإصابة، دون أن تختفي بشكل نهائي.

ورجح أن تقل احتياجات الحالات المصابة بفيروس كورونا، إلى العناية المركزة مقارنة بالسابق.

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