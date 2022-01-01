أسرار التاريخ على قمم جبال طويق.. قصة دفن العرب لموتاهم

الرياض - محمد عبدالله - على قمم جبال طويق تقبع أسرار التاريخ الإنساني، وخلال الرحلة الممتدة لفريق على خطى العرب، سجل عيد اليحيى أحد أهم الاكتشافات الأثرية.

وفي بحث لفريق "على خطى العرب"، المذاع على قناة "العربية"، عن أنماط المدافن عند العرب قديمًا، وجد الفريق فوق جبال طويق مدفن على شكل عصا ورأسه عصا دائرية وعصا دودي وثعبان ملتف حوله حتى الرأس.

وأوضح الفريق أن هذا الرمز تستخدمه الجمعيات الطبية والعلاجية والدوائية في جميع أنحاء العالم.

قديمًا كان الثعبان الملتف على شكل العصا يشير إلى إله الطب السومري، الرموز السومرية تنتشر بكثرة على قمم جبال طويق، حيث دفن العرب القدامى موتاهم قبل آلاف السنين.

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