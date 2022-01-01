لجنة التوطين في إمارة الرياض تضبط 377 مخالفة خلال شهرين

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت لجنة التوطين في إمارة منطقة الرياض خلال الشهرين الماضيين، 287 مخالفة لنظام الإقامة، ورصدت 82 مخالفة لنظام العمل، و(8) حالات تستر تجاري.

جاء ذلك خلال جولات رقابية قامت بها اللجنة بمشاركة وزارة التجارة ومكتب العمل في المنطقة على العديد من الأسواق شملت أسواق طيبة، والعويس، وأسواق عتيقة للخضار للخضار والفواكه، وسوق الحراج القديم والجديد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وإحالتها اللجهات المعنية.

وجاءت هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لضبط مثل هذه المخالفات.