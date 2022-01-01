أمطار على 5 مناطق تستمر حتى الأحد.. وبيان يكشف عن التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - قالت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم السبت، إن 5 مناطق بالمملكة، ستتأثر بهطول الأمطار والتي تمتد حتى غد الأحد.

وقالت المديرية، عبر تويتر، إن تبيهات المركز الوطني للأرصاد تشير إلى فرصة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية تشمل «الخفجي، القيصومة، حفر الباطن، قرية العليا» حتى الساعة الثانية صباح يوم الأحد.

نفس الحالة تنطبق على منطقة القصيم وتشمل «الأسياح، البدائع، البكيرية، الخبراء، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، عنيزة، رياض الخبراء، عقلة الصقور، عيون الجواء» حتى الساعة الثانية صباح يوم الأحد.

كما تشهد منطقة الرياض فرصًا لهطول الأمطار في «الحريق، الخرج، الدلم، العاصمة الرياض، القويعية، المزاحمية، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، شقراء» حتى الساعة الثانية صباح يوم غد الأحد.

وتشهد مكة المكرمة أيضًا فرصًا لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تشمل: «السيل الكبير، الشفا، الطائف، الهدا» حتى الساعة 12 صباح يوم الأحد، وتشمل نفس الحالة في ذات الفترة منطقة المدينة المنورة وتشمل منها «الأكحل، المهد، وادي الفرع».

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