شرطة مكة تكشف ملابسات حادث مركبة الفريق المساند لأحد السائقين المشاركين في رالي داكار

الرياض - محمد عبدالله - كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، السبت، ملابسات الحادث الذي تعرضت له مركبة خاصة بفريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022م.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية المختصة بالمنطقة باشرت يوم الخميس 26 / 5 / 1443 هـ الموافق 30 / 12 / 2021 م حادثًا عرضيًا بمحافظة جدة مركبة خاصة بفريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022م، وكان يستقلها 5 أشخاص من الجنسية الفرنسية، أصيب أحدهم وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وهو بحالة مطمئنة، بينما لم يتعرض البقية لأي أذى.

وأكد متحدث شرطة مكة، أنه اتضح من إجراءات الاستدلال الأولية عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.