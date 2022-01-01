محاصيل زراعية خالية من الكيماويات

أطلقت جمعية رعاية مرضى السرطان بنجران مشروع رعاية التنموية، وهي مبادرة توعوية تقوم بإيصال المحاصيل الزراعية ومنتجات الألبان واللحوم والبيض الخالية من الكيماويات والأسمدة الصناعية للمواطنين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية اللواء متقاعد قناص آل سوار، أن الجمعية تهتم بمحاربة المنتجات الكيماوية التي تعتبر ضمن المسببات الرئيسية لانتشار مرض السرطان، وسيوفر المشروع في مرحلته الأولى 50 وظيفة ودخلا للمشاركين بتوفير المنتجات المعلنة عبر التطبيق https://raeayh.com/ بعد الإشراف المباشر من الجمعية لضمان جودتها ويتضمن كذلك إتاحة الفرصة لـ150 مزارعا يقومون بتمويل إنتاجهم عبر التطبيق، وتعود الفائدة للمشاركين بالتطبيق وعائد بنسبة 10 % للجمعية.

وأضاف آل سوار أن مشروع رعاية التنموية في مرحلته الثانية سيطلق منتجات الحلوى عبر المنتجات والصناعات التحويلية باستخدام سكر استيفانا أو العسل الطبيعي وهذا يحد بشكل كبير من الدهون المشبعة والسكر الصناعي وستتضمن تلك الصناعات منتجات الصابون والعطورات الطبيعية.