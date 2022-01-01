المجاردة تستقبل زوار الشتاء

استعدت بلدية المجاردة لموسم الشتاء من خلال تهيئة الحدائق والمرافق والمواقع العامة، لاستقبال أهالي المحافظة وزوارها عبر إعادة صيانة وتأهيل جميع الحدائق، وتجديد الألعاب والجلسات والمزروعات، وتأمين فرق نظافة على مدى الساعة.

وقال رئيس البلدية، أحمد العربي، إنه جرى تشكيل فريق عمل من حسن الوفادة، لاستقبال الزوار، وتقديم كل الإرشادات والدعم لهم في حدائق المحافظة. كما تتم المتابعة المستمرة للأنشطة التجارية التي تقدم الوجبات لزوار المحافظة، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية من خلال فرق الرقابة على مدى الساعة. كما وزعت البلدية طاولات مخصصة في شارع الفن بوسط المحافظة، لتناسب الأسر المنتجة التي تعرض للزوار المنتجات الغذائية التي تتميز بها المحافظة، بينما يتم العمل على إيجار مواقع استثمارية للكافيهات والفودترك في مواقع متفرقة، خدمة للسياح والزوار.

يستمر حاليا في محافظة المجاردة المهرجان الشتوي، الذي يحوي العديد من البرامج والفعاليات، أبرزها مهرجان العسل، وخيمة قمم وشيم، وجائزة أمير منطقة عسير للتفوق والتميز العلمي لكل المحافظات التهامية.