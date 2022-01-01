قسم للرعاية المديدة بسبت العلاية

أعلنت صحة بيشة بدء تشغيل قسم خدمات الرعاية المديدة في مستشفى سبت العلاية، بـ5 أسرة تُقدم الخدمات الطبية والخدمات المساندة لمدة زمنية طويلة للمرضى الذين يحتاجون لرعاية طبية وتمريضية مستمرة لا يمكن توفيرها من قبل الأسرة أو مقدم الرعاية المنزلية، وأبانت الصحة، أن هذه الخدمات تشمل كادرا طبيا، الرعاية التمريضية، العلاج طبيعي، المختبر، التغذية، الأشعة، الصيدلة، طب الأسنان، والخدمة اجتماعية. كما أوضحت صحة بيشة أنه تم تنفيذ 12.546 زيارة ميدانية، واستفاد 1045 من خدمات الزيارة المرئية، و3750 مستفيدا من خدمات الزيارات الهاتفية، وجرى تنفيذ 801 رحلة توصيل الأدوية إلى منازل المستفيدين، فيما بلغ إجمالي عدد المسجلين بالخدمة 1030 مستفيدا.

وأضافت صحة بيشة، أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل؛ ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح وقرح الفراش، والأنابيب والقساطر، والعلاج الوريدي، والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية.