وينطلق الملتقى، الثلاثاء، تحت شعار (نحن معكم) بفندق شيراتون الدمام، تأكيدا على رسالة الجمعية في احتواء المدمنين من المخدرات والعمل على مساعدة أسرهم ودمجهم مجتمعيا.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالسلام الجبر، أن الملتقى يأتي لدعم المتعافين من المخدرات وتأهيلهم من خلال برامج علاجية وتطويرية تهدف لتحسين حياتهم، ودمجهم في المجتمع، إضافة لمساعدة أسرهم وتمكينهم بمختلف المجالات.
كانت هذه تفاصيل خبر 12 ألفا ترعاهم جمعية المتعافين من المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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