12 ألفا ترعاهم جمعية المتعافين من المخدرات

يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ملتقى تعافي الأول، الذي تنظمه الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية «تعافي»، بهدف دعم المتعافين والمساهمة بعلاج وتأهيل 200 مدمن خلال هذا الملتقى بمختلف مناطق المملكة، ونشر الوعي الصحي لدى الأفراد.

وينطلق الملتقى، الثلاثاء، تحت شعار (نحن معكم) بفندق شيراتون الدمام، تأكيدا على رسالة الجمعية في احتواء المدمنين من المخدرات والعمل على مساعدة أسرهم ودمجهم مجتمعيا.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالسلام الجبر، أن الملتقى يأتي لدعم المتعافين من المخدرات وتأهيلهم من خلال برامج علاجية وتطويرية تهدف لتحسين حياتهم، ودمجهم في المجتمع، إضافة لمساعدة أسرهم وتمكينهم بمختلف المجالات.