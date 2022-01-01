شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» : تضحيات جنودنا البواسل درس عظيم للدفاع عن الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توجيه بتسيير قوافل زمزم للجنود المرابطين

في الحد الحنوبي يقف جنودنا البواسل على أرض البطولات والانتصارات ، مسطرين أعظم صور التضحيات والوفاء، دفاعا عن حدود الوطن الغالي ضد المعتدين خصوصا ان ما يقوم به جنودنا البواسل من حراسة ثغور وطننا الغالي وحماية حدوده والتضحيات التي يقدمونها، لهو شرف عظيم ورباط في سبيل الله، ودليل على ولائهم لولاة أمرهم في الذود عن هذا الوطن الغالي وحماية مقدساته ومقدراته،فيستحقون أن يكتب عنهم بمداد من ذهب.

من هنا حققت زيارةً الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لمقر القيادة الجنوبية ورسالته عبر الاتصال المرئي لجنودنا البواسل المرابطين في الحد الجنوبي نتائج ايجابية كبيرةً والتي عبر فيها الشيخ عبدالرحمن السديس عن شكره وتقديره لجنودنا البواسل أفراداً وضباطاً على مايقومون به من تضحيات تجاه دينهم ووطنهم ، مؤكدا ان الجنود البواسل يقدمون درساً عظيما في الدفاع عن الدين والوطن من خلال مايقومون به من عملٍ عظيم ومستشهداً بحديث رسول الله صل الله عليه وسلم «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله»

يارجال الأمن يافخر الوطن

وخاطب رجالنا البواسل قائلا " يارجال الأمن يافخر الوطن يالعيون الساهرة في كل حين وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا صبر ساعة، فتسلحوا بأسباب النصر.

وجاءت زيارة الشيخ عبدالرحمن السديس لدعم رجال قواتنا المسلحة والثناء عليهم لجهودهم العظيمة في حماية المملكة العربية السعودية والحفاظ على أرواح الآمنين.

ولا شك ان هؤلاء الجنود يقدمون دماءهم وأرواحهم وأنفسهم رخيصة من أجل الوطن ليبقي شامخاً عزيز الجانب واقل واجب على الشعب السعودي ان يقول لهم ، أنتم محل فخرنا وعزنا ورفعتنا، وأصبحتم مصدر فخر لكل مواطن سعودي يعيش على ثرى هذا الوطن الغالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظهما الله.

ودعا الشيخ عبدالرحمن السديس لجنودنا البواسل بأن ينصرهم على أعداء الدين، وأن يشفي مرضاهم ويداوي جرحاهم ويتقبل شهداءهم.

اللواء العمري يشيد بالأثر الوجداني لزيارة السديس

وفي اطار جولته زار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن محمد بن علي مصلح العمري بمقر القيادة حيث رحب اللواء الركن العمري بالسديس مشيداً بالأثر الوجداني الذي تحدثه مثل هذه الزيارات في نفوس جنود الوطن المرابطين للذود عن المملكة العربية السعودية والحرمين الشريفين مثنياً على جهود الرئاسة في تقديم خدماتها على أكمل وجه في الحرمين الشريفين.

وعبر الشيخ السديس من جهته، عن سعادته بهذا الاستقبال مشيدا بجهود الأبطال البواسل في حماية البلاد والعباد ، سائلاً الله العلي القدير أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم.

تسيير قوافل زمزم لجنودنا البواسل المرابطين

ووجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتسيير قوافل ماء زمزم المبارك لجنودنا البواسل المرابطين بالحدود الجنوبية

ويأتي هذا التوجيه عرفاناً وتقديرا لجنودنا المرابطين على الثغور والحصون الذين يدافعون عن الوطن وساكنيه.

وكان برفقته خلال الزيارة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الحسيني، المستشار بالإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة، وسعادة قائد المنطقة الجنوبية اللواء ركن محمد العمري وعدد من القيادات العسكرية.

وجدير بالذكر ان رجالنا البواسل الأبطال في حدنا الجنوبي الأشم اضاؤوا ببطولاتهم ميادين العز والفخر وارتقوا إلى قمم شامخة من المجد والعزة، وأصبحوا في قلوب و الشعب بتضحياتهم، وباتوا مثالاً يحتذى لأبنائنا، فهنيئا للرجال الذين باتوا مدرسة في الإقدام والمروءة ومنهل فخر لكل أبناء الوطن الغيورين على سيادة وطنهم وعزته.

انها قصة نجاح سطرها جنودنا البواسل على ارض الشرف والكرام بالدفاع عن حياض الوطن شاهدها الرئيس العام الشيخ عبدالرحمن السديس ؛ هذه الزيارة التي اثلجت صدره لما شاهده من حماس وقوة رجالنا البواسل للدفاع عن الدين والوطن والمقدسات .. قصة نجاح جنودنا البواسل للاجيال الحالية والقادمة