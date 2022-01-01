متطوعون يشاركون في تحسين مستوى جودة الحياة بالقطيف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال السنة الماضية 2021م، 90 فعالية تطوعية قدمها 11,115 متطوعا ومتطوعة، أقيمت في مختلف مدن وبلدات محافظة القطيف، التي تنوعت في شتى مجالات التنمية والبيئة وتحسين مستوى جودة الحياة وأنسنة المدن. ودفع خلالها المتطوعون في محافظة القطيف عجلة منصة العمل التطوعي، بهدف تحسين مشهدها الحضري وتعزيز مكانتها التنموية والسياحية، من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات المجتمعية المتنوعة والمتميزة، ورفع ثقافة الوعي بأهمية التطوع. وأوضحت الأمانة أن المبادرات هدفت إلى رصد وإزالة عناصر التشوه البصري في مختلف مدن وبلدات محافظة القطيف، والعمل على تجميل الأحياء وتحسين المشهد الحضري، وأعمال النظافة، وطلاء الكتابات المشوهة، ودهان المطبات الصناعية النظامية وغيرها، وزراعة الشجيرات وأشجار الظل والزهور، إلى جانب تنفيذ مبادرات تأهيل المناطق التراثية وجعلها بيئة سياحية جاذبة، وتقديم برامج توعوية متنوعة لمرتادي المجمعات والمحلات التجارية والغذائية والأسواق ومرتادي الواجهات البحرية والحدائق، وتنفيذ الرسومات الجدارية، إضافة إلى مشاركة المتطوعين في تنفيذ الفعاليات والمهرجانات ونشر الوعي المجتمعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

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