شكرا لقرائتكم خبر الإطاحة بـ14,227 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطاحت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بـ14,227 مخالفا خلال الفترة من 23 إلى 29 ديسمبر الماضي.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

1 - إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 14,227 مخالفا، منهم:







7301 مخالف لنظام الإقامة



5300 مخالف لنظام أمن الحدود



1626 مخالفا لنظام العمل



2 - إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 120 شخصا، منهم:





%51 يمنيو الجنسية



%45 إثيوبيو الجنسية



%4 جنسيات أخرى



ضبط 24 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة



3 - ضبط 11 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم

4 - إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 93,413 وافدا مخالفا، منهم:84,026 رجلا





9387 امرأة



5 - إحالة 82,636 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر