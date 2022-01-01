القيادة تهنئ رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة انتخابه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إينياتسيو كاسيس، بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد السويسري. وأعرب الملك في برقية تهنئة عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة انتخابه. وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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