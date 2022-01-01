شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة: لا شبهة جنائية في الحادث العرضي بـ«رالي داكار» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية المختصة بالمنطقة باشرت يوم الخميس 26 / 5 / 1443 هـ الموافق 30 / 12 / 2021 م حادثًا عرضيًا بمحافظة جدة مركبة خاصة بفريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022م، وكان يستقلها (5) أشخاص من الجنسية الفرنسية، أصيب أحدهم وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وهو بحالة مطمئنة، بينما لم يتعرض البقية لأي أذى. واتضح من إجراءات الاستدلال الأولية عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث .