شكرا لقرائتكم خبر إلزام منشآت جدة التجارية بتثبيت رمز الاستجابة السريع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت أمانة جدة أنه ابتداء من أمس، سيجري رصد المخالفات على المنشآت غير الملتزمة بتثبيت ملصق «رمز الاستجابة السريع QR code «رأيك يفرق» على واجهاتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وأوضحت الأمانة أن رمز الاستجابة السريع يهدف إلى تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة لسكان جدة، من خلال تعزيز التواصل الرقمي الفعال بين ثلاثة شرائح وهم: المراقبون، والمنشآت التجارية، والمستفيدون من خدمات هذه المنشآت، كما من شأن هذه الخدمة أن تختصر وقت مباشرة الاطلاع على بيانات المنشأة، والتحقق من صلاحية التراخيص ونظاميتها، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي، إضافة إلى أنها تسمح للمنشآت التجارية بتحديث بياناتها وإضافة المعلومات الجاذبة للعملاء وتقيس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وإيضاح طرق التواصل.

يذكر أنه بالإمكان الوصول إلى الخدمة، والاستفادة منها، وطباعة الملصق من خلال منصة بلدي على الرابط المخصص.