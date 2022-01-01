11 روبوتا تعقم المسجد الحرام بذكاء لسلامة الجو الصحي البيئي

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وعملت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ممثلة في الإدارة العامة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة على دعم منظومة التعقيم في المسجد الحرام وتوفير الروبوتات لتعقيم مساحات أوسع وتغطية جنبات المسجد الحرام، وتعمل الروبوتات بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى 6 مستويات مما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقا لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.
وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن بركات، أن الروبوتات حصلت على براءة اختراع SLAM مع وحدة الانحلال عالية الأداء على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، ويبلغ حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من 5-15 مايكرومتر، ومن المميزات زاوية الكشف الأمامية التي تصل إلى 192.64 درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية 10 أمتار، ويحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط. علما أن جهاز الروبوت الذكي قد حصل على شهادات عالمية ومنها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية CE
ويأتي نظام التعقيم الآلي لحماية المعتمرين والمصلين داخل المسجد الحرام من فيروس كورونا والقضاء على جميع الأوبئة.
عن الروبوتات:
- تمتلك خاصية الشحن بالبطارية
- يعمل الربوت الواحد من 5-8 ساعات من دون تدخل بشري
- يسع الجهاز23.8 لترا
- يستهلك لترين كل ساعة
- يقضي على البكتيريا في مساحة 600 م2 كل جولة
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