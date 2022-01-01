أمير تبوك يصدر 3 توجيهات بشأن الحالة المطرية الراهنة

الرياض - محمد عبدالله - وجه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، باتخاذ الإجراءات والتدابير لمواجهة الحالات الطارئة، على خلفية الحالة المطرية الراهنة.

وتابع أمير منطقة تبوك الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة وما شهدته بعض المواقع من تساقط للثلوج، واطلع على التقارير الواردة من الجهات المعنية.

ووجه أمير المنطقة بتكثيف جهود مواجهة الحالات الطارئة، وفق خطط معتمدة في مثل هذة الحالات، مشددا على المتنزهين وزوار المنطقة بأهمية أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن ما يعرضهم للخطر.

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