أمير الحدود الشمالية يوجه بربط شارع الستين برفحاء بطريق قرية لينه

الرياض - محمد عبدالله - وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، بربط شارع الستين بمحافظة رفحاء، بطريق قرية لينه.

وأكد الأمير فيصل بن خالد أن القرية من أقدم قرى شمال المملكة وتحتوي على العديد من المواقع التاريخية والأثرية المهمة، وتقع في مكان استراتيجي، وربطها سيساعد زائري القرية بالوصول بسلاسه وسهولة.

كما أكد أهمية تعزيز العمل الخدمي والبلدي، وفق معايير مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، والاهتمام بالمنظر العام، وضرورة تحقيق منهج القيادة الواضح نحو تقديم أفضل الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة، لا سيما مع ما يحظى به القطاع البلدي والخدمي من دعم كبير من القيادة الرشيدة.