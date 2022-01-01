أمطار على بعض مناطق المملكة.. تستمر ساعات

الرياض - محمد عبدالله - أصدر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، 3 تنبيهات بشأن هطول أمطار بعدد من محافظات ومراكز منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

وقال المركز - عبر تويتر- إن تنبيها متقدما من الأرصاد عن فرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض تشمل (الزلفي، الغاط، المجمعة، رماح، ساجر) ويستمر حتى الساعة 10 مساءً.

كما نبه إلى فرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من ذات المنطقة تشمل(الدوادمي، عفيف) ويستمر حتى الساعة 11 مساءً.

أيضا، نبه المركز إلى فرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل (السيل الكبير، الشفا، الطائف العرضيات، الهدا) ويستمر حتى الساعة 9 مساءً.

من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار، في منطقة الباحة وتؤثر على محافظات ومراكز «الحجرة - المخواة - فرعة غامد الزناد – قلوة»، حتى الساعة التاسعة مساء.

وتتواصل الأمطار في منطقة تبوك وتشمل «الوجه – أملج» حتى الساعة الواحدة صباح غد الأحد، كما تستمر الأمطار في منطقة مكة المكرمة وتشمل محافظات ومراكز «الكامل - خليص - رهـاط - مدركة - هدى الشام»، وذلك حتى الساعة العاشرة مساء اليوم السبت.

أما المدينة المنورة فتشهد أمطارا تؤثر على محافظات ومراكز: «العلا - العيص - الفريش - الفقرة - المدينة المنورة - اليتمة - خيبر - طاشا - ينبع النخل» وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء اليوم السبت.

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