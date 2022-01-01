اخبار السعوديه

«تخصصي الملك فيصل» بجدة تضع شرطاً لدخول المراجعين

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - شددت مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة على أهمية الحصول على أخذ جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا على الأقل كشرط لدخول المراجعين للمستشفى.

وقال مستشفى الملك فيصل التخصصي، في تغريدة عبر "تويتر": "عزيزي المراجع/عزيزتي المراجعة، نبلغكم أنه من الضروري لدخول المستشفى لعمل أي إجراء طبي لابد أن تكونوا قد أخذتم جرعتين من اللقاح ضد على الأقل".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل (846) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة.

وأضافت أنه تم تسجيل (262) حالة تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (542,115) حالة ولله الحمد.

اقرأ أيضا:

الصحة: 846 إصابة جديدة بكورونا و262 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا