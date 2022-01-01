بالفيديو.. الفن وأنغام العود تترجم فرحة الأجانب بأجواء جبال اللوز

الرياض - محمد عبدالله - شهدت جبال اللوز في منطقة تبوك، حالة خاصة من الفرحة بالأجواء الشتوية ترجمتها معزوفات الأجانب على أوتار العود.

وحرص زوار جبل اللوز فى تبوك، على التعبير عن فرحتهم الغامرة، بالأجواء الخاصة التي يشهدها الجبل، خاصة اللون الأبيض الذي غطى الجبل بفضل الثلوج المتساقطة.

ويشهد جبل اللوز في منطقة تبوك شمال المملكة استمرار تساقط الثلوج، مع انخفاض درجات الحرارة إلى 0 درجة مئوية.

ووثقت مجموعة من مقاطع الفيديو استمتاع الأهالي والسياح بالأجواء الأوروبية التي تشهدها منطقة تبوك لاسيما مع تساقط الثلوج.

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