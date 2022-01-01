ثلوج جبل اللوز في تبوك تبهر مواطنًا قطريًا: ما صدقنا أننا بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - أبدى مواطن قطري، إعجابه الشديد بالأجواء الشتوية التي تشهدها المملكة، مشيرا إلى أنه لم يصدق أن يرى مثل هذه المشاهد.

وأوضح المواطن القطري، في تصريحات لنشرة النهار المذاعة على قناة الإخبارية، أنه أجرى جولة في المملكة، ووصل إلى جبل اللوز في تبوك، وابهره مشهد الثلوج.

وأشار إلى أنه التقط صورا وأرسلها إلى أسرته وأصدقائه بقطر، ولم يصدقوا أنهم في المملكة، إلا بعد أن شاهدوا سيارتهم.

ويشهد جبل اللوز في منطقة تبوك شمال المملكة استمرار تساقط الثلوج، مع انخفاض درجات الحرارة إلى 0 درجة مئوية.

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