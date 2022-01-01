أمطار متفرقة على عدة مدن ورفع حالة الاستعداد في الباحة

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وأضم ومحافظة البدع، كما شملت الأمطار محافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك، فضلا عن هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة، ومحافظات: عنيزة والبكيرية والرس والبدائع والمذنب والشماسية والخبراء ورياض الخبراء وعيون الجواء والأسياح، وبعض المراكز بالمنطقة.

وفي الباحة تابع أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز الحالة المطرية وتكون الضباب في مدينة الباحة وعدد من محافظاتها اليوم.

وأكد على أعضاء اللجنة الرئيسة للدفاع المدني تنفيذ ما ورد في الخطة العامة لمواجهة مخلفات الأمطار والسيول، موجها جميع الجهات ذات العلاقة بمسح كامل الطرق الرئيسة بالمنطقة ، وكذلك الطرق المؤدية إلى القطاع التهامي ، للتأكد من سلامتها أمام المركبات، مع استمرار حالة التأهب لمواجهة أي طارئ.

ودعا الأمير الدكتور حسام بن سعود، المواطنين وزائري منطقة الباحة إلى أخذ الحيطة والحذر في حالة هطول الأمطار الغزيرة وجريان المياه وعدم التهاون بعبور المواقع الخطرة حفاظًا على سلامتهم.