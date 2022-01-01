القبض على ثلاثة سرقوا 16 بطارية شحن لأبراج الجوال

السعودية تطلق التأشيرة الإلكترونية للقادمين عبر رحلات الكروز أعلنت وزارة الخارجية عن إطلاق تأشيرة المرور البحري للقادمين عبر رحلات "الكروز"، وأتاحت الحصول عليها إلكترونيا. وتم إطلاق... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 جمادى الأولى 1443 هـ 28 جمادى الأولى 1443 هـ

أمطار متفرقة على عدة مدن ورفع حالة الاستعداد في الباحة هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وأضم ومحافظة البدع، كما شملت الأمطار محافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك، فضلا... المناطق دوت الخليج المناطق دوت الخليج 28 جمادى الأولى 1443 هـ 28 جمادى الأولى 1443 هـ

تطوير 100 متنزه وطني حول المملكة خلال 60 شهرا أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر اليوم، برنامج المتنزهات الوطنية، الذي يعد انعكاسًا لجهود المملكة ودورها... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 جمادى الأولى 1443 هـ 28 جمادى الأولى 1443 هـ

11 روبوتا تعقم المسجد الحرام وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ( 11 ) روبوتاً للتعقيم داخل المسجد الحرام.وعملت وكالة الخدمات و الشؤون... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 28 جمادى الأولى 1443 هـ 28 جمادى الأولى 1443 هـ

محاكم التنفيذ تستقبل عقود إيجار السيارات باعتبارها سندات تنفيذية بدأت محاكم التنفيذ في المملكة ابتداء من اليوم 1 يناير 2022، في استقبال عقود إيجار السيارات باعتبارها سندات تنفيذية تسري عليها أحكام... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 جمادى الأولى 1443 هـ 28 جمادى الأولى 1443 هـ

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