شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية»: لا صحة لما يتداول حول عدم الاعتراف بعقود العمل الورقية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، صحة ما يتداول بأنه "اعتبارًا من اليوم السبت 1 يناير 2022م، تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعدم الاعتراف بأي عقد عمل ورقي، غير المسجل أو الموثق لا يعتد به في المحاكم العمالية

وقال متحدث الموارد البشرية : " نوضح بأن لا صحة لذلك، حيث أن برنامج توثيق العقود مبادرة لرفع حماية الحقوق العمالية وفق الآلية التي أعلنتها الوزارة من خلال قنواتها الرسمية."

ودعا إلى الحرص على تحري الدقة في نقل المعلومات والحصول عليها من المصادر الرسمية.