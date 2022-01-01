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تسجيل 846 إصابة جديدة بكورونا و 262 حالة تعافي جديدة

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة عن إحصائية جديدة لمستجدات في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (846) حالة مؤكدة، وتعافي (262) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (61) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (557082) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (542115) حالة .

وفيما يخص الوفيات سجلت حالة وفاة واحدة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8878) حالة "رحمهم الله".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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