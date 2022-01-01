«الموارد البشرية» تكشف حقيقة عدم الاعتراف بأي عقد عمل ورقي ابتداء من 1 يناير 2022

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدم صحة ما يتم تداوله، بشأن عدم اعتراف الوزارة بأي عقد عمل ورقي، بدءًا من اليوم السبت، وأن غير المسجل أو الموثق لا يعتد به في المحاكم العمالية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه لا صحة لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام المحلية بأنه اعتبارًا من اليوم السبت 1 يناير 2022م، تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعدم الاعتراف بأي عقد عمل ورقي، غير المسجل أو الموثق لا يعتد به في المحاكم العمالية.

وأكد متحدث «الموارد البشرية»، أن برنامج توثيق العقود مبادرة لرفع حماية الحقوق العمالية وفق الآلية التي أعلنتها الوزارة من خلال قنواتها الرسمية، داعية الجميع إلى الحرص على تحري الدقة في نقل المعلومات والحصول عليها من المصادر الرسمية.