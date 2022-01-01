إغلاق منشأة غذائية نتيجة مخالفات صحية بمكة المكرمة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم السبت، عن إغلاق منشأة غذائية، نتيجة ضبط عدة مخالفات صحية تستوجب إغلاقها.

وأوضحت الأمانة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن إغلاق المنشأة المخالفة تم خلال الجولات الرقابية التي نفذتها وكالة البلديات، متمثلة في بلدية المسفلة الفرعية، على المنشآت الغذائية للتأكد من مدى استيفائها الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتكثف أمانة العاصمة المقدسة جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية، للتأكد من استيفاء الاشتراطات البلدية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين.

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