فئات مسموح لها بدخول صالونات التجميل.. و6 اشتراطات لحماية العملاء والموظفات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة الصحة العامة «وقاية»، اقتصار دخول صالونات التجميل على الأفراد مكتملي التحصين، وفقًا للحالة في تطبيق توكلنا (محصن)، ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.

وأوضحت «وقاية» الإرشادات والاشتراطات التي تتعلق بحماية العملاء والموظفات، ومن أهمها استقبال الزبائن من خلال الحجز المسبق وتطبيق التباعد لمسافة متر ونصف في أماكن انتظار الزبائن داخل المحل.

الحفاظ على التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن متر ونصف بين الأفراد ووضع ملصقات التباعد في جميع المرافق، والحد قدر الإمكان من التواصل وجهًا لوجه مع العملاء ومنع التجمعات داخل المحل.

ويجب على العاملات غسل اليدين بالصابون والماء الدافئ لمدة لا تقل عن ٤٠ ثانية بين كل عميلة والأخرى، أو تطهير الأيدي لمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية في حال عدم توفر الماء والصابون، مع الحد قدر الإمكان من التواصل وجهًا لوجه مع العملاء ومنع التجمعات داخل المحل، كما يجب عدم ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات عند الذهاب للصالونات.

العاملات بالصالونات

يجب على العاملات اتباع الإرشادات فيما يخص وقت ونوع وكيفية لبس أدوات السلامة والحماية الشخصية وطريقة إزالتها المثلى كما يلي:

الكمامة: يجب على العاملة ارتداء الكمامة في جميع الأوقات، كما يجب على العملاء ارتداء الكمامة قدر الإمكان أثناء تلقي الخدمات.

القفازات: يجب أن يرتدين العاملات القفازات عند خدمة العملاء ويجب تغيير القفازات بعد كل عميلة.

رداء القص: يجب أن تلف كل عميلة بغطاء نظيف ويجب استخدام الأردية التي يمكن التخلص منها بعد كل عميلة. ذات الاستخدام الواحد.

شريط الرقبة: يجب على العاملات في الصالونات استخدام شرائط العنق الوقائية حول عنق كل عميلة عند قص الشعر ذات الاستخدام الواحد.

ويجب التخلص فورًا من الأدوات المستخدمة بعد كل عميلة مثل (القفازات ورداء القص وغيرها) في حاوية مغلقة، وتوفير منتجات الاستخدام الواحد للتخلص منها على الفور. كما يجب استخدام أدوات حلاقة وقص جديدة لكل عميلة مثل المشط والأمواس وغيرها.

في حال استخدام المغسلة لغسل رأس العميلة تلزم العاملة بلبس كمامة، ووضع منشفة نظيفة على وجه العميلة لحماية فمها وأنفها وعينها. ويجب استخدام دروع الوجه من قبل الموظفات الذين يقدمن الغسيل والتنظيف للشعر والبشرة.

كما يجب تقديم الخدمة للعميلة من قبل عاملة واحد، ومنع التناوب في تقديم الخدمة من قبل أكثر من عاملة.

ويسمح بتقديم خدمات الحمام المغربي مع أهمية تطهير الحمام بعد كل استخدام ولبس وسائل الحماية المهنية الواقية كغطاء الوجه أو نظارة الحماية والكمامة القماشية أو الطبية والرداء البلاستيكي (السترة)، كما يسمح بتقديم خدمات المساج واتباع الإرشادات الواردة في بروتوكول خدمة المساج.

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