للحد من انتشار كورونا.. «وقاية» تذكر بأبرز البروتوكولات الصحية لمحلات الحلاقة

الرياض - محمد عبدالله - جددت هيئة الصحة العامة (وقاية) التذكير بأبرز عناصر برتوكولات الحلاقة الرجالية، مشيرة إلى أنه يقتصر الدخول على الأفراد مكتملي التحصين وفقًا للحالة في تطبيق توكلنا (محصن)، ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح.

وأوضحت وقاية –عبر موقعها الإلكتروني- أن أبرز البروتوكولات الخاصة بمحلات الحلاقة تشمل التالي:

ـ استقبال الزبائن من خلال الحجز المسبق وتطبيق التباعد لمسافة متر ونصف في أماكن انتظار الزبائن داخل المحل.

ـ الحفاظ على التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن متر ونصف بين الأفراد ووضع ملصقات التباعد في جميع المرافق.

ـ يجب على العمال غسل اليدين بالصابون والماء الدافئ لمدة لا تقل عن ٤٠ ثانية، أو تطهير الأيدي لمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية بالمعقم في حال عدم توفر الماء والصابون.

ـ السماح بالحلاقة للأطفال دون سن السبعة أعوام في محلات الحلاقة الخاصة بالأطفال.

ـ يجب على العامل ارتداء الكمامة في جميع الأوقات، كما يجب على الزبون ارتداء الكمامة قدر الإمكان أثناء تلقي الخدمات.

ـ يجب على العاملين ارتداء القفازات عند خدمة العملاء ويجب تغيير القفازات بعد كل عميل.

ـ يجب أن يلف كل عميل بغطاء نظيف ويجب استخدام الأردية التي يمكن التخلص منها بعد كل عميل ذات الاستخدام الواحد.

ـ يجب تطهير كراسي الحلاقة بعد كل عميل بواسطة بخاخ مطهر من المواد الكحولية أو من المبيضات مثل (هيبوكلوريت الصوديوم)، واستخدام المناديل الورقية ذات الاستخدام الواحد.

ـ حث العملاء على جلب أدوات الحلاقة الشخصية الخاصة بهم.

ـ يسمح بتقديم خدمات الحمام المغربي مع أهمية تطهير الحمام بعد كل استخدام ولبس وسائل الحماية المهنية الواقية.

ـ يسمح بتقديم خدمات المساج واتباع الإرشادات الواردة في بروتوكول خدمة المساج

ـ يجب تنظيف وتطهير جميع محلات الحلاقة جيدًا قبل إعادة فتحها.

ـ يجب تنظيف وتطهير جميع الأسطح البيئية بشكل روتيني كل ساعتين بمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ـ يجب التأكد من توفر صابون الأيدي في دورات المياه بكميات كافية الحرص على تطهير دورات المياه والحمامات كل ساعتين.

ـ غسل الأدوات بالماء الساخن والصابون ثم غمرها بالمطهر يومياً وبشكل متكرر.

ـ استخدام الشراشف والمناشف ذات الاستخدام الواحد فقط وعدم استخدام المناشف والشراشف القابلة للغسل.

ـ استخدام مطهرات للأيدي مصرح بها من الهيئة العامة للغذاء والدواء وتحتوي على نسبة ٦٠-٨٠ ٪ من الكحول.

ـ عدم تمكين أي شخص من العاملين، في حال كان لديه أعراض مشابهة للإنفلونزا (سخونة، سعال، سيلان الأنف، احتقان الحلق) من العمل أو دخول المنشأة حتى زوال الأعراض.

ـ يتم استخدام تطبيق (توكلنا) للتأكد من الحالة الصحية للأفراد فيما يخص مرض كوفيد-19، و يتم منع تواجد أي شخص حالته إيجابية، أو مخالط لحالة إيجابية حسب ما هو مبين في التطبيق.

ـ وضع لافتات عند مدخل المحل لمطالبة العملاء بعدم دخول المكان إذا كانت لديهم أعراض تنفسية شبيهة بأعراض كوفيد-١٩.

ـ التوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين وحثهم على الاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية.

ـ اتباع آداب العطاس والسعال (استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع).

ـ التنبيه المستمر بأهمية الالتزام باتباع إرشادات السلامة والحماية من المرض والحد من التكدس في المنشأة من العملاء.

ـ يجب توعية كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة بعدم الذهاب إلى محلات الحلاقة.

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