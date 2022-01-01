«الدفاع المدني» ينبه من هطول أمطار متفاوتة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية

الرياض - محمد عبدالله - وجَّه الدفاع المدني، تنبيهًا، من هطول أمطار متفاوتة على بعض مدن المنطقة الشرقية، خلال الساعات القادمة، مطالبا الجميع بالحيطة والحذر.

وأوضح الدفاع المدني –عبر تويتر- أنه وفقا لما ورد له من المركز الوطني للأرصاد، فإنَّه متوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية، اليوم السبت، وتستمر حتى الساعة الثانية عصرًا.

وأضاف أن الحالة المطرية تشمل «الجبيل، الدمام، القطيف، رأس تنورة »، ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

كان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس، السبت، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، اليوم، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم، والشرقية.

كما توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف، كذلك على منطقة تبوك.

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