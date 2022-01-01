«الحصيني» يتوقع حالة شتوية باردة وأمطارًا ويحدد بدايتها ومدتها

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في المناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواء شتوية باردة وأمطارا متفاوتة الشدة، خلال الـ36 ساعة القادمة، على معظم المناطق.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنَّه يتوقع أجواء شتوية باردة خلال الـ36 ساعة القادمة، بدءًا من اليوم السبت، كما يتوقع هطول أمطارًا ديمية وأحيانًا رعدية، متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لشبه غزيرة على معظم المناطق.

وأشار إلى أن الحالة المطرية تمتد إلى الكويت والإمارات وسلطنة عمان، وقد تكون غزيرة على أجزاء من المنطقة الشرقية بالسعودية ومملكة البحرين.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، اليوم، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم، والشرقية.

كما توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف، كذلك على منطقة تبوك حيث لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان وجبل اللوز والزيته.

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