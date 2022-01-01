الصحة تعدل موعد الكشف عن إصابات كورونا لهذا التوقيت

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة عن تعديل موعد الكشف عن إصابات فيروس كورونا وآخر المستجدات اليومية.

وقالت الصحة عبر حسابها في تويتر: " مع بداية العام الجديد، سيتم نشر البيان اليومي لحالات كورونا الساعة ١٢ ظهرًا", داعية إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والمسارعة في أخذ اللقاحات المستحقة.

يذكر أن وزارة الصحة، اليوم السبت، سجلت (846) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة إلى ( 557,082) حالة. فيما بلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة منها (61) حالة حرجة.