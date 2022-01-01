الصحة: 846 إصابة جديدة بكورونا و262 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - سجلت وزارة الصحة، اليوم السبت، (846) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة إلى (557,082) حالة. فيما بلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة منها (61) حالة حرجة.

وقالت الصحة إنه تمَّ تسجيل (262) حالة تماثلت للشفاء، ليصل مجموع المتعافين إلى (542,115) حالة تعافٍ، فيما ارتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى (8878) حالة بعد تسجيل (1) حالة وفاة جديدة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنَّ إجمالي الجرعات المعطاة من لقاح كورونا (50,871,523).

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