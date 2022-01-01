بالفيديو.. السفير الفرنسي بالرياض يوجه كلمة للسعوديين بمناسبة العام الجديد

الرياض - محمد عبدالله - وجه سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بويّ رسالة للشعب السعودي بمناسبة دخول عام 2022, متمنيًا الازدهار الدائم للمملكة.

وقال السفير الفرنسي: "أصدقائي السعوديين الأعزاء، باسم سفارة فرنسا بالرياض، أتقدم إليكم بتمنياتي الحارة بالصحة والفرح والازدهار للسنة الجديدة, منذ وصولنا إلى المملكة لقد استمتعنا انا وعائلتي بالضيافة الاستثنائية من أصدقائنا السعوديين في جميع أنحاء المملكة، فقد رأينا حب السعوديين لفرنسا ولثقافتها ولغتها ".

وتابع :"كان عام مليئا بالأحداث الإيجابية بالنسبة للعلاقات الفرنسية السعودية رغم استمرار الجائحة".

وأضاف "لدينا طموحات كبيرة في السنة الجديدة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأدعو السعوديين والسعوديات بالتعارف على فرنسا من خلال السياحة، كما أشجع جميع الفرنسيين على زيارة المملكة ليكتشفوا كنوز التراث السعودي ".

واختتم كلمته قائلا "نتمنى أن يجلب عام ٢٠٢٢ مزيدًا من الصداقة والشراكة الإستراتيجية بين فرنسا والمملكة العربية السعودية!".

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