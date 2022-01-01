العثور على طفل المدينة المنورة المفقود متوفى

الرياض - محمد عبدالله - أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم السبت، عن العثور على طفل فُقد بالمدينة المنورة، متوفيا، وذلك بعد خروجه من منزله لجهة غير معلومة.

وقال فريق إنجاد –عبر تويتر-: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. تم العثور على مفقود المدينة متوفى.. نسأل الله له أن يكون شفيعًا لوالديه وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وكان قد ورد بلاغ لفريق إنجاد، في وقت سابق، عن طفل مفقود بمنطقة المدينة المنورة، حيث خرج مترجلًا من منزله إلى جهة غير معلومة، وعلى الفور تحرك أعضاء فريق انجاد للمشاركة في البحث عنه.

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