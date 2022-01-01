النائب العام يوجه بالقبض على شخصين روجا المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

الرياض - محمد عبدالله - وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم السبت، بالقبض على شخصين قاما بالترويج للمخدرات عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جهته، قال مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخصين بالترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي ونشرها، فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بسرعة القبض على المذكورين استنادًا للمادتين (١٥ و١٧) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأوضح المصدر أن الجاني سيواجه عقوبة السجن لمدة (١٥) سنة، إضافة إلى الغرامات المالية ومصادرة الأموال المكتسبة من عملية الترويج، فيما يواجه الشخص الآخر الذي ظهر في المحتوى تهمة التستر على الجريمة.

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