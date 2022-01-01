«الأراضي البيضاء» يعلن إصدار الرسوم في جازان وعسير والمدينة والطائف

الرياض - محمد عبدالله - أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء عن إصدار رسومه للدورة الأولى في كل من جازان وعسير والمدينة المنورة والطائف، لعام 1444/1443 هـ.

ودعا برنامج الأراضي البيضاء –عبر تويتر- المكلفين، إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

وأضاف البرنامج، أنَّه يترتب على عدم السداد خلال المدة المحددة، مخالفة، قد تصل إلى 100 بالمائة من قيمة الرسم.

وأشار برنامج الأراضي البيضاء، إلى أنَّ المستهدف هو الأراضي الخام التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر، ضمن النطاق المستهدف المعلن عنه للمرحلة الأولى.

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