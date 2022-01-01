بالفيديو.. تساقط الثلوج على جبل اللوز بتبوك

الرياض - محمد عبدالله - نقلت قناة الإخبارية، منذ قليل، مشاهد مباشرة وثقت لحظات تساقط الثلوج على جبل اللوز في منطقة تبوك.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره لطقس اليوم السبت، أنَّ هناك فرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك، في علقان وجبل اللوز والزيتة.

وأوضح مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، السبت، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، اليوم، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم، والشرقية.

كما توقّع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف، كذلك على منطقة تبوك.

من جانبه، وجَّه أمين منطقة تبوك، م. درويش بن علي آل محفوظ، أمس الجمعة، جميع الإدارات المختصة وكافة البلديات، برفع أقصى درجات الاستعداد لاحتواء خطر تجمعات مياه الأمطار.

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