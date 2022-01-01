توضيح من المرور بشأن المركبات المستثناة من الفحص السنوي

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت الإدارة العامة للمرور، المركبات المستثناة من الفحص السنوي، مبينة أن جميع قائدي المركبات ملزمون بإجراء الفحص الفني الدوري كل عام، ما عدا المركبات الخاصة الجديدة.

وقالت الإدارة، إنَّ نظام المرور يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنويًا ما عدا المركبات الخاصة الجديدة فيجرى الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة.

جاء ذلك ردًا على تساؤل تلقاه "المرور" من أحد المتابعين تضمن: "هل الفحص الدوري إلزامي لسيارة كل سنة، أو فقط حين تجديد استمارة السير".

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