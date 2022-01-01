شكرا لقرائتكم خبر عن هوية بصرية لمبادرة «عام القهوة السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الثقافة أمس، الهوية البصرية الخاصة بمبادرة «عام القهوة السعودية» والتي ستُرافق كافة الأنشطة والتفعيلات والتصاميم التي ستقدمها الوزارة وشركاؤها من الجهات الحكومية والخاصة على مدى عام 2022م للاحتفاء بالقهوة السعودية وبمعناها الثقافي الشامل.

واستوحت الوزارة شعار الهوية من «الفنجال» بما يحمله من إشارات دلالية مرتبطة بالقهوة وبقيم الكرم والضيافة السعودية الفريدة. وكانت وزارة الثقافة قد استهلت أعمالها في مبادرة «عام القهوة السعودية» منذ أن أعلن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، عن إطلاق المبادرة وتسمية عام 2022م بعام القهوة السعودية، حيث خصصت لها الوزارة منصة إلكترونية، متضمنة وصفا للمبادرة وأهدافها، وإرشادات لاستخدام الهوية البصرية، كما ستوفر المنصة في نهاية شهر يناير المقبل مساحة لاستقبال أفكار الأفراد وكافة الجهات الراغبة بتنفيذ مشاريع مشتركة تخدم المبادرة وتعزز أهدافها.

وتأتي المبادرة ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتسعى الوزارة من خلالها إلى الاحتفاء بالقيمة الثقافية للقهوة السعودية وارتباطها الوثيق بعادات وتقاليد المجتمع السعودي بمختلف شرائحه، وذلك عبر حزمة واسعة من البرامج والفعاليات والمسابقات التي ستُقام تحت مظلة المبادرة.