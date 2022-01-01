شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يتفقد «دعوة وإرشاد» سكاكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ مركز الدعوة والإرشاد بمدينة سكاكا، رافقه خلال الجولة وكلاء الوزارة وأمين عام الفروع ومدير عام الفرع بمنطقة الجوف، ضمن برنامج زيارته الحالية لتفقد احتياجات المنطقة من قطاعات الشؤون الإسلامية وتدشين عدد من البرامج والمبادرات.

وتجول د. آل الشيخ بمرافق المركز وأقسامه والمكتبة العلمية واستمع لشرح وافٍ عن المركز ومناشطه والبرامج العلمية والدعوية التي يقدمها، كما التقى معاليه الموظفين في مكاتبهم وتفقد احتياجاتهم.