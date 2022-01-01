شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الجولات الرقابية بالشرقية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، كافة الإدارات والبلديات، بتكثيف الجولات الرقابية، والتشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس « كورونا »، وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، المتعلقة بضرورة التقيد بالتعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ومنها الالتزام بارتداء «الكمامة» والتباعد، وإبراز الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا» في كافة الأماكن.

وأكد منع دخول غير المحصنين لجميع المطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية وكافة المنشآت الخاضعة لهذه التعليمات؛ حفاظا على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى تكثيف الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار هذا الوباء، وتطبيق المخالفات بحق المتهاونين في كافة المنشآت والأسواق والمراكز والمجمعات التجارية ومنافذ البيع، من أجل سلامة المجتمع وحصانته.

كما وجه الإدارات المعنية والبلديات بأهمية التنسيق وبذل الجهود لتنفيذ وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا، عبر تطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية من خلال تكثيف الجولات الرقابية التفتيشية الميدانية، وحملات التعقيم والتطهير والرقابة والإصحاح البيئي والنظافة، بهدف تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».