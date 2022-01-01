شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة خطة تطوير مزارع «الري» النموذجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد رئيس المؤسسة العامة للري د. فؤاد مبارك، يرافقه نائب الرئيس للتطوير المؤسسي أمجد الماجد، وعدد من مسؤولي المؤسسة، المزارع النموذجية التابعة للمؤسسة.

وشملت الزيارة مرافق مزرعة صويدرة ومزرعة المناخ النموذجية، واطلع على سير الأعمال فيها وطرق الري المستخدمة ومناقشة خطة التطوير لعام 2022م.

وتحدث مدير إدارة تطوير الري والابتكار م. محمد السمحان، عن طرق الري الحديثة في المزارع التابعة للمؤسسة، ومنها الزراعة التكاملية بين الأسماك والنباتات «الأكوابونيك» في مزرعة صويدرة، وطرق تطويرها والري بالمنقطات والري تحت سطحي والزراعة المائية «الهيدروبونيك».

يُذكر أن المؤسسة تسعى للمساهمة في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه فيما يخص خفض استهلاك المياه للأغراض الزراعي، وترشيد استهلاك المياه في ري النخيل وتحسين نوعية المحاصيل.