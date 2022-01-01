شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 25 مبنى آيلا للسقوط بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية محافظة النعيرية 25 مبنى آيلا للسقوط من إجمالي 52 مبنى تم حصرها مسبقا، في عدد من الأحياء الداخلية للمحافظة، يأتي ذلك ضمن جهودها في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، والتي تسبب خطرا على المارة والمنازل المجاورة.

وأكد رئيس بلدية النعيرية م. نايف الرجباني، مواصلة البلدية لأعمال إزالة المباني الآيلة للسقوط بأحياء المحافظة. وأشار إلى أن أعمال الرصد والإزالة تمت على عدد من المراحل منذ بداية العام الحالي 2021م، وتمثلت في حصر المباني الآيلة للسقوط وإنذار أصحابها وإشعارهم بمراجعة البلدية، وكذلك النشر في وسائل الإعلام، وفصل جميع الخدمات عن المباني المستهدفة، والبدء في الإزالة، بعد موافقة اللجنة المختصة المكونة من «المحافظة - البلدية - شركة الكهرباء - الدفاع المدني - الشرطة - الشركة الوطنية للمياه» واستيفاء كافة الاشتراطات النظامية. وأضاف أن قرار إزالة المباني، يأتي لما تشكله من خطورة على سكان المباني المجاورة والمارة، وما تمثله من تشوه للمنظر العام والمشهد الحضري بالمحافظة.