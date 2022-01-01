شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج الدفعة الأولى لـ«تأهيل التمريض للرعاية الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستهدف برنامج تأهيل التمريض للرعاية الحرجة تأهيل التمريض السعودي بأقسام الرعاية الحرجة، والالتزام بتطبيق الممارسات التمريضية بالكفاءة والجودة المطلوبة، والاستمرار في التطوير والتحسين الدائم؛ ليكتسب المهارات والمعرفة والخبرات اللازمة التي تمكنهم من العمل في أقسام الرعاية الحرجة؛ ما يضمن تقديم خدمة تمريضية آمنة. ونظمت إدارة التمريض، التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن، حفل تخريج الدفعة الأولى لبرنامج تأهيل التمريض للرعاية الحرجة لعام 2021، بحضور مدير الشؤون الصحية ناصر الصافي، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بحفر الباطن د. محمد الهبدان، وذلك بقاعة التدريب بالمديرية.

وهنأ الصافي الخريجين، متمنيا لهم المزيد من العطاء ليواصلوا طريقهم إلى التفاني والتطوير لتقديم أفضل الخدمات الصحية، مؤكدًا أهمية دور التمريض الكبير الذين قدموا أسمى معاني العطاء والتضحيات خلال جائحة «كورونا»، وشكّل التمريض ركيزة أساسية في خط الدفاع الأول الذي تصدى للجائحة. وقدّم شكره للتمريض المتميز في المنشآت الصحية على المبادرات وفرص التحسين في الخدمات التمريضية بالمنشآت لتقديم أفضل الخدمات للمرضى والمستفيدين.