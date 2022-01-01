استشاري يكشف عن حالة يجب فيها إيقاف الأنشطة ويوجه نصيحة بشأن الجرعة المعززة

الرياض - محمد عبدالله - أكد استشاري الأمراض المعدية، علي الشهري، ضرورة الحصول على الجرعة المعززة من لقاحات كورونا، لمواجهة المتحور أوميكرون، مشيرًا إلى أنها ترفع المناعة.

وقال الشهري في تصريحات لقناة «الإخبارية»: «للوقاية من جميع متحورات كورونا، يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا؛ حيث إنها تمنع الإصابة من المتحورات وترفع المناعة».

وأضاف استشاري الأمراض المعدية: «المتحورات تحدث بسبب عدم حصول الأشخاص على اللقاحات»، مشيرًا إلى أنه ليس من المؤكد تسبب فصل الشتاء في ارتفاع الإصابات.

وأوضح الشهري، أن ارتفاع الإصابات يعود إلى الاجتماعات في الأماكن المغلقة وعدم التهوية الجيدة، مشيرًا إلى أنه حال ارتفاعها يجب إيقاف الأنشطة ذات الكثافة العالية؛ لأنه يصعب فيها السيطرة على الأعداد.

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